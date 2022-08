Mediaworld XDays: doppia offerta su due smart TV Sony 4K 2022, fino 31 agosto

Siete a caccia di un televisore di ultima generazione a un prezzo più accessibile? Gli XDays rilanciati da Mediaworld e disponibili fino al 31 agosto 2022 potrebbero essere l’occasione perfetta per voi, dato che troviamo all’interno del volantino due smart TV Sony del 2022 con uno sconto doppio.

Il primo modello da noi scovato è il Sony KD43X72K della gamma BRAVIA, un Android TV caratterizzato da un pannello LED Ultra HD 4K da 43 pollici di diagonale con refresh rate di 50 Hz e supporto lato video alle tecnologie HDR e HLG, mentre lato audio troviamo la decodifica Dolby Digital. Ovviamente non può mancare il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre. Il prezzo di listino è pari a 799 Euro ma scende a 449,25 Euro: oltre allo sconto del 25% che trovate accedendo alla pagina dedicata, difatti, c’è un ulteriore taglio del 25% all’inserimento nel carrello.

In alternativa, potrete acquistare il modello Sony KD50X72K, il quale scende invece da 899 Euro a 699 Euro e poi crolla a 524,25 Euro grazie allo stesso ExtraSconto. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, in realtà sono le medesime del televisore precedente eccetto per il pannello da 50 pollici.

Segnaliamo dunque che entrambe queste promozioni sono valide esclusivamente online fino a fine mese; pertanto, dovrete procedere con l’acquisto online e poi con il ritiro in negozio o la consegna a domicilio, peraltro gratuita.

