MediaWorld XDays: grandi offerte su notebook Acer, Asus e HP, anche da gaming

Prosegue l’iniziativa “XDays” organizzata da MediaWorld offrendo molti prodotti in sconto, tra cui anche smart TV firmati Samsung e Sony. Oggi però i protagonisti sono i computer portatili, sia Chromebook che notebook da gaming di fascia alta, di cui vedremo in particolare i modelli a firma Acer, ASUS e HP: ecco i laptop da noi consigliati.

Partiamo dal modello meno costoso del giorno, ovvero il Chromebook 2 in 1 ASUS C434TA-AI0364 disponibile a 599,00 Euro anziché 699,00. Se esternamente troviamo un display LED Full HD da 14 pollici, sotto la scocca figurano un processore Intel Core M3-8100Y con velocità di clock base di 1,1 GHz e boost a 3,4 GHz, scheda grafica condivisa Intel HD Graphics 615, 8 GB di RAM LPDDR3, FlashMemory da 128 GB e, ovviamente, ChromeOS come sistema operativo.

Segue poi HP ProBook 430 G8, computer portatile con display LED Full HD da 13,3 pollici, processore Intel Core i5-1135G7 con velocità di clock di 2,4 GHz e boost di 4,2 GHz, scheda grafica condivisa Intel Iris X, 8 GB di RAM DDR4 espandibile fino a 32 GB, SSD da 256 GB lato archiviazione e sistema operativo Windows 10 Pro. Il prezzo di listino è pari a 899,00 Euro, ma per ancora cinque giorni lo potrete trovare a 799,00 Euro pagabili in 20 comode rate Tasso Zero.

Passiamo poi al modello Acer Swift 3 dal prezzo di 799,00 Euro anziché 949,00, altro notebook con display LED Ultra HD 2K da 13,3 pollici, processore Intel Core i5-1035G1 dal clock base di 1 GHz e boost di 3,6 GHz, scheda grafica Intel UHD Graphics condivisa, 8 GB di RAM DDR4 e 512 GB di archiviazione SSD.

Salendo ancora di prezzo troviamo il laptop con lo sconto più generoso di questa lista ovvero ASUS 13 i5 ZenBook EG064R, in offerta a 849,00 Euro anziché i 1249,00 Euro di listino. Le specifiche tecniche sono pressoché identiche al modello precedente: display LED Full HD da 13,3 pollici, processore Intel Core i5-1035G1, scheda grafica condivisa Intel UHD Graphics, 512 GB di memoria SSD e 8 GB di RAM LPDDR4.

Giungiamo ora ai notebook più costosi, a partire dal modello HP EliteBook X360 830 G6 acquistabile a 1399,00 Euro anziché 1625,00 Euro in 20 comode rate mensili tan 0% taeg 0%. Sotto la scocca troviamo il processore Intel Core I7-8565U con velocità di clock base pari a 1,8 GHz e boost a 4,6 GHz, assieme alla scheda grafica Intel UHD 620, 16 GB di RAM DDR4, 512 GB di SSD; il display touchscreen, infine, è un convertibile Full HD da 13,3 pollici.

Lato gaming, invece, consigliamo due modelli in particolare: il primo è Acer Nitro 5 AN515-55-736P, laptop con processore Intel Core i7-10750H da 2,6 GHz con boost a 5 GHz, scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 1650Ti con 4 GB di memoria vRAM, 16 GB di RAM DDR4 espandibili a 32 GB, 1024 GB di SSD e display Full HD da 15,6 pollici con refresh rate di 144 Hz. Il prezzo è di 1299,00 Euro anziché 1399,00 Euro di listino.

Il secondo, infine, è HP OMEN 17-CB1015NL, notebook con display WLED Full HD da 17,3 pollici con refresh rate di 144 Hz, processore Intel Core i7-10750H, scheda video NVIDIA GeForce RTX 2060 per 6 GB di memoria vRAM, 16 GB di RAM DDR4 e SSD da 512 GB e HDD da 1000 GB lato archiviazione. Il prezzo di listino è di 1899,00 Euro, ma ora lo potete trovare a 1749,00 Euro.

Solo per Oggi, invece, potrete trovare il TV LG OLED CX scontato a 1499 Euro anziché 1699 Euro.