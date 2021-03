MediaWorld XDays, le migliori promozioni su smartphone Samsung, Xiaomi e Motorola

MediaWorld ha lanciato il volantino “Restiamo Connessi” giusto ieri, ma intanto le promozioni degli “XDays” proseguono. Per questo, oggi vi segnaleremo alcuni degli sconti più interessanti nel mondo smartphone, in particolare per brand come Xiaomi, Samsung e Motorola.

Partiamo quindi da Xiaomi Mi 10T Pro, telefono disponibile a 499 Euro anziché i 649 Euro di listino. Tra le specifiche tecniche troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 865 octa-core (1 x 2.84 GHz + 3 x 2.42 GHz + 4 x 1.80 GHz) mentre lato memoria figurano 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione non espandibile, batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 33W, impostazione a tripla fotocamera posteriore (108 megapixel grandangolo + 13 megapixel ultra grandangolo + 5 megapixel macro) e singolo sensore anteriore da 20 megapixel, mentre il display è un LCD Full HD+ da 6,67 pollici con refresh rate da 144Hz e sensore di impronte digitali.

Altro smartphone Xiaomi disponibile durante gli XDays è il modello Redmi Note 8 Pro, venduto a 189,99 Euro contro i 299,99 Euro di listino. In questo caso il chip in dotazione è un MediaTek Helio G90t, che giunge assieme a 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna espandibile con microSD, batteria da 4500 mAh e setup posteriore quad-camera (64MP principale + 8MP ultra grandangolare + 2MP macro + 2MP profondità), più il sensore anteriore da 20MP. Lo schermo è invece un LCD Full HD+ da 6,53 pollici.

Passiamo quindi ai modelli di casa Samsung, in particolare Samsung Galaxy A42 5G brandizzato Vodafone, dotato di schermo Super AMOLED da 6,6 pollici e, sotto la scocca, chip Qualcomm Snapdragon 750G assieme a 4 GB di RAM, 128 GB di memoria interna espandibile tramite microSD, quad-camera posteriore (48MP principale + 8MP + 5MP + 5MP), singolo sensore frontale da 20MP e batteria da 5000 mAh. La promozione porta il prezzo a 249 Euro contro i 399 Euro di listino.

Segue lo smartphone Samsung Galaxy S20 Fe sempre brandizzato Vodafone, dotato di display Super AMOLED Full HD+ da 6,5 pollici, chip Exynos 990 octa-core, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna espandibile con microSD fino a 1 terabyte, batteria da 4500 mAh e modulo fotocamera posteriore composto da tre sensori (12MP grandangolare + 12MP ultra grandangolare + 8MP teleobiettivo) e una singola lente anteriore da 32MP. Per quanto concerne il prezzo, qui si parla di 599 Euro in sconto anziché 669 Euro, pagabili in 30 comode rate Tasso Zero da 19,97 Euro al mese.

Dulcis in fundo, per chi non vuole farsi mancare nulla, troviamo lo smartphone pieghevole Motorola RAZR 5G disponibile in ben due varianti: la prima è stock e costa 1109 Euro al posto di 1599 Euro, mentre la seconda è brandizzata Vodafone e costa 999 Euro, ovvero ben 200 Euro in meno. Le specifiche però non cambiano: chip octa-core Qualcomm Snapdragon 710 con velocità di clock pari a 2,2 GHz, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria non espandibile, display interno pOLED QHD+ da 6,2 pollici ed esterno gOLED da 2,7 pollici, fotocamera singola principale da 16 MP e selfie da 5 MP, batteria da 2510 mAh e lettore di impronte digitali.

Sempre da MediaWorld in occasione degli XDays potrete trovare anche molti sconti interessanti su TV QLED e Ultra HD 4K.