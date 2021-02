MediaWorld XDays, le migliori offerte su SSD Samsung, Kingston e Lexar

Proseguono gli “XDays” di MediaWorld, la cui fine è fissata per il prossimo 28 febbraio 2021. Abbiamo già parlato di alcune offerte interessanti come quelle riguardanti i computer portatili Acer, ASUS e HP, ma ci sono anche ottimi sconti anche su SSD firmati Samsung, Kingston e Lexar: ecco la lista dei pezzi migliori.

Kingston SA400S37/240G , SSD interno SATA III da 2,5 pollici per 240 GB di archiviazione: 29,99 Euro anziché 45,99 Euro;

, SSD interno SATA III da 2,5 pollici per 240 GB di archiviazione: 29,99 Euro anziché 45,99 Euro; Samsung SSD 860 EVO 2.5' 250GB , disco interno SATA III ad alte prestazioni, adatto anche per notebook: 39,99 Euro anziché 60,99 Euro;

, disco interno SATA III ad alte prestazioni, adatto anche per notebook: 39,99 Euro anziché 60,99 Euro; Samsung SSD870 QVO2.5 1T , disco da 1000 GB (1 TB): 96,99 Euro anziché 114,99 Euro;

, disco da 1000 GB (1 TB): 96,99 Euro anziché 114,99 Euro; Samsung SSD 870 EVO 1TB , disco interno da 2,5 pollici per 1 TB di archiviazione: 114,99 Euro anziché 134,99 Euro;

, disco interno da 2,5 pollici per 1 TB di archiviazione: 114,99 Euro anziché 134,99 Euro; Lexar SSD 512GB NS100 2.5” SATA III : 78,99 Euro anziché 114,99 Euro;

: 78,99 Euro anziché 114,99 Euro; Lexar SSD 1TB NS100 2.5 , disco interno SATA III: 150,99 Euro anziché 199,99 Euro;

, disco interno SATA III: 150,99 Euro anziché 199,99 Euro; Lexar SSD 1TB SL100 PRO: SSD portatile con porta USB 3.1 Type-C: 202,00 Euro anziché 299,99 Euro.

Ovviamente gli sconti non si fermano a questi modelli, dunque sarà sufficiente andare nei centri MediaWorld o visitare il sito ufficiale su cui sarà possibile completare l’acquisto e poi andare a ritirare gratuitamente il prodotto in negozio.

Tra gli sconti Solo per Oggi di MediaWorld, infine, abbiamo segnalato in mattinata le offerte su smart TV LG, Samsung e Hisense. Mancando ancora poche ore, il nostro invito è quello di controllare se sono modelli di vostro interesse e in caso acquistarli rapidamente.