Mediaworld XDays: i migliori sconti sui TV QLED e 4K Ultra HD

Come abbiamo avuto modo di raccontare, Mediaworld ha dato il via agli XDays, che ci terranno compagnia online fino al prossimo 21 Febbraio 2021. Vediamo, come di consueto, quali sono le promozioni più interessanti sui TV QLED e 4K Ultra HD.

Partendo dai TV QLED, il Samsung QE85Q70TATXZT da 85 pollici è disponibile a 2599 Euro, 900 Euro in meno rispetto ai 3499 Euro di listino, mentre il QE65Q950TSTXZT da 65 pollici può essere portato a casa a 3632 Euro, dai 5999 Euro imposti dal produttore. Interessante anche l'offerta sul QE75Q950TSTXZT da 75 pollici, che viene proposto a 5199 Euro, dai 7999 Euro precedenti.

Tra gli altri TV 4K Ultra HD, invece, troviamo il Panasonic TX-55HX700E da 55 pollici a 549 Euro, rispetto ai 699 Euro di listino, mentre il Philips 50PUS8535/12 da 50 pollici viene scontato a 649 Euro, 100 Euro in meno rispetto ai 749 Euro precedenti. Fronte LG, il 55NANO906NA da 55 pollici è disponibile a 799 Euro, mentre il Philips 50PUS7855 da 50 pollici passa a 466 Euro, dai 549 Euro precedenti.

Infine, Hisense propone il 50U7QF da 50 pollici a 599 Euro, con uno sconto di 100 Euro dai 699 Euro imposti dal produttore. In offerta anche il 40A5700F da 40 pollici Full HD a 299 Euro.