MediaWorld XDays, monitor Lenovo in promozione sotto i 100 euro

Dopo aver trattato la promozione relativa a uno Smart TV di Xiaomi, torniamo a parlare su queste pagine delle offerte legate agli "XDays" di MediaWorld. Infatti, la nota catena ha messo in sconto un monitor di Lenovo, che viene proposto a un prezzo che potrebbe fare gola a un certo tipo di utente.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello Lenovo D24-20 viene venduto a 99,99 euro tramite il portale ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo sito Web, il prezzo in precedenza era pari a 119,99 euro, quindi ci troviamo dinanzi a uno sconto di 20 euro. Si scende inoltre sotto la "barriera psicologica" dei 100 euro, entrando in una fascia di prezzo che potrebbe risultare interessante per un buon numero di utenti. In ogni caso, la promozione rientra, come accennato in precedenza, nell'iniziativa "XDays", quindi rimarrà attiva fino a fine febbraio 2021.

Per quel che concerne il monitor in sé, si tratta di un prodotto che dispone di un pannello da 23,8 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel). I tempi di risposta sono pari a 4ms, la luminosità è 250 cd/m2 e non mancano porte HDMI e VGA. Insomma, potrebbe trattarsi di un'occasione intrigante per chi sta cercando un monitor economico di questo tipo.

Per il resto, dando un'occhiata alle altre offerte relative al prodotto presenti online, siamo venuti a conoscenza del fatto che Unieuro propone il monitor a 104 euro. Su Amazon Italia, invece, il prezzo è fissato a 100,82 euro.