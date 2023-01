Mediaworld, via agli XDays solo online: offerte imperdibili fino al 30 Gennaio 2023

Scaduta la promozione lanciata in occasione del Blue Monday, Mediaworld lancia oggi gli XDays solo online che fino al 30 Gennaio 2023 propongono tante promozioni su diversi prodotti d'elettronica ed informatica. Come suggerisce il nome, le offerte saranno disponibili esclusivamente online.

Le AirPods Pro 2021 con custodia di ricarica MagSafe sono disponibili a 199 Euro, in calo del 28% rispetto ai 279 Euro di listino, con consegna prevista già per domani 20 Gennaio 2023 se si effettua l'ordine oggi.

Segnaliamo però anche la promozione sull'SSD Interno PNY SSD CS3140 M.2 da 1 terabyte, a 169,99 Euro, in calo del 23% rispetto ai 222,50 Euro, mentre sempre a proposito di SSD è disponibile in offerta anche l'EMTEC ECSSD480GX150 da 480 gigabyte a 39,99 Euro, con un risparmio del 46% rispetto ai 74,99 Euro precedenti. Non mancano all'appello gli SSD esterni: l'EMTEC Mobile Power Plus X200 da 512 gigabyte è disponibile a 54,99 Euro, il 36% in meno dagli 85,99 Euro di listino, mentre la variante da 1 terabyte cala ad 89,99 Euro dai 145,99 Euro precedenti.

La stampante Canon Pixma Megatank G2560 può invece essere portata a casa a 159,99 Euro, il 52% in meno rispetto ai 339,99 Euro imposti dal produttore.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.