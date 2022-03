Mediaworld XDays: ottime offerte su 4 smart TV DVB-T2 Samsung e Sony

Ormai manca poco alla conclusione degli X-Days Mediaworld attivi fino al 31 marzo 2022. Per tale ragione, riteniamo doveroso tornare a parlarne per proporvi alcune offerte estremamente interessanti: si parla, nello specifico, di 4 smart TV DVB-T2 Samsung e Sony in sconto, con tagli di prezzo fino a 500 Euro.

Il televisore più economico è il modello Samsung Crystal UHD 4K UE65AU8070 d’annata 2021, venduto dalla catena di distribuzione a 699 Euro al posto di 1.049 Euro. Questo smart TV è dotato di uno schermo LED Crystal UHD 4K dalla diagonale pari a 65 pollici, con refresh rate di 60Hz e supporto video a HLG, HDR e HDR10+, mentre lato audio troverete il decoder Dolby Digital Plus. Immancabile, ovviamente, è il supporto al nuovo standard del digitale terrestre.

In alternativa, restando nel mondo del colosso sudcoreano troverete il modello Samsung UE65AU9070UXZT 2021 appartenente anch’esso alla gamma Crystal UHD e dotato di pannello LED Ultra HD 4K da 65 pollici. Anche in questo caso è assicurata la compatibilità con le tecnologie HLG, HDR10+ e Dolby Digital Plus. Il sistema operativo che offre le feature smart è, come per il televisore Samsung citato sopra, la piattaforma proprietaria Tizen. Il prezzo? 799 Euro al posto di 1.199 Euro.

A 949 Euro anziché 1.299 Euro troviamo invece il televisore Sony KD65X85J con display LED Ultra HD 4K da 65 pollici con frequenza di aggiornamento fissata a 100Hz, supporto a HDR10, HLG e Dolby Vision lato video, Variable Refresh Rate e Auto Low Latency Mode per il gaming, e sistema operativo Google TV.

Dulcis in fundo, il televisore Sony Bravia XR75X90J 2021 scende da 1.999 Euro a 1.499 Euro con pagamento effettuabile anche in 20 rate da 74,95 Euro al mese Tasso Zero. In questo caso ci troviamo dinanzi a un dispositivo con schermo Full Array LED Ultra HD 4K da 75 pollici con refresh rate pari a 100Hz, tecnologie HDR10 / HLG / Dolby Vision, Dolby Atmos lato audio, certificato IMAX Enhanced, VRR e ALLM per il gaming e sistema operativo Google TV.

Ricordiamo, in conclusione, che queste offerte resteranno attive fino al 31 marzo 2022 e saranno valide esclusivamente online.

Tra le offerte “Solo per Oggi”, invece, potrete trovare un TV LG da 55 pollici a 400 Euro in meno.