Mediaworld XDays, ottime offerte su iPhone 13 e Xiaomi 11T Pro

Gli X-Days attivi da Mediaworld fino al 30 aprile 2022 portano con loro tante offerte intriganti su una vasta gamma di dispositivi elettronici e per l’informatica. Tra i più interessanti notiamo, in particolar modo, gli smartphone iPhone 13 e Xiaomi 11T Pro a prezzi competitivi. Vediamoli assieme in ogni loro dettaglio.

Il pezzo da novanta è ovviamente iPhone 13 base, dotato di schermo Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici, chipset A15 Bionic prodotto a 5 nanometri, batteria da 3.240 mAh, 512 GB di memoria interna, 4 GB di RAM e un comparto fotocamera caratterizzato da due sensori posteriori da 12 MP e uno anteriore da 12 MP. Il prezzo a cui viene proposto dalla catena di distribuzione è pari a 1.049 Euro al posto dei 1.289 Euro di listino, con pagamento effettuabile anche in 20 rate Tasso Zero.

Altrimenti, potrete aggiudicarvi lo Xiaomi 11T Pro nella versione con 8 GB di RAM e 256 GB a 569 Euro al posto di 699,90 Euro. La scheda tecnica si conclude quindi con il chipset Qualcomm Snapdragon 888, display AMOLED Full HD+ da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento apri a 120Hz e, lato fotocamera, un sensore frontale da 16 MP e tre posteriori da 108 MP, 8 MP e 5 MP. La batteria, invece, è da 5.000 mAh.

Ricordiamo ancora una volta, in conclusione, che queste promozioni valgono esclusivamente online e fino al 30 aprile o salvo esaurimento scorte.

