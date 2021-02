MediaWorld XDays: Smart TV Xiaomi 4K DVB-T2 in promozione

Non ci sono solamente i classici sconti giornalieri di MediaWorld attivi in queste ore. Infatti, la popolare catena ha lanciato anche altre iniziative promozionali. Tra queste, spicca un'offerta relativa a uno Smart TV di Xiaomi.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, Xiaomi Mi LED TV 4S viene venduto a un prezzo di 349 euro tramite il sito Web ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo portale, in precedenza il costo del televisore era fissato a 399 euro. In parole povere, lo sconto è di 50 euro. Ricordiamo che la promozione fa parte dell'iniziativa "XDays", quindi rimarrà attiva fino a fine febbraio 2021.

Per quel che concerne il prodotto in sé, Xiaomi Mi LED TV 4S è un televisore che dispone di uno schermo da 43 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Non manca ovviamente il supporto allo standard DVB-T2. Inoltre, sono disponibili le classiche funzionalità smart che si possono trovare in questo genere di prodotto.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri store principali che vendono prodotti tecnologici in Italia, siamo venuti a conoscenza del fatto che Amazon Italia vende il televisore a 416,99 euro mediante rivenditori. Non siamo invece riusciti a trovare il prodotto sul portale ufficiale di Unieuro. Per quel che concerne il sito Web ufficiale di Xiaomi, il prezzo è pari a 399,90 euro.

Insomma, la promozione lanciata da MediaWorld potrebbe rappresentare una buona occasione per chi sta cercando un televisore in questa fascia di costo.