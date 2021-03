MediaWorld XDays, ultime ore del volantino: cinque offerte imperdibili

Assieme agli Sconti del Weekend offerti da MediaWorld stanno per finire diversi volantini proposti dalla catena di negozi, tra cui l’iniziativa “XDays”: vediamo quindi cinque offerte imperdibili per quanto riguarda smartphone OPPO e Xiaomi, computer HP e Huawei e anche un SSD da 1 terabyte a marchio Lexar.

Partiamo, come da prassi, dal dispositivo meno costoso tra quelli visti, ovvero l’SSD esterno Lexar SL200 da 1 TB di capienza, dotato di interfaccia USB 3.1 Type-C, con velocità di lettura da 550 MB/s e velocità di scrittura di 400 MB/s. Il prezzo a cui viene venduto è 165,99 Euro anziché i 249,99 Euro di listino.

Passiamo dunque agli smartphone, in primis il modello Xiaomi Redmi Note 8 Pro in vendita a 189,99 Euro anziché 299,99 Euro. Nella scheda tecnica figurano uno schermo LCD Full HD+ da 6,53 pollici, il processore MediaTek Helio G90t assieme a 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna espandibile tramite microSD, batteria da 4500 mAh e setup quad-camera posteriore (64MP principale + 8MP ultra grandangolare + 2MP macro + 2MP profondità), più il sensore anteriore da 20MP.

Troviamo poi anche lo smartphone OPPO Find X2 Lite brandizzato Vodafone a 299,99 Euro al posto di 499 Euro, pagabili anche in 20 comode rate Tasso Zero. Si tratta di un dispositivo dotato di SoC Qualcomm Snapdragon 865 octa-core con velocità di clock massima pari a 2,84 GHz e modem 5G integrato, 12 GB di memoria RAM, 512 GB di memoria interna, batteria da 4260 mAh con ricarica rapidaSuperVOOC 2.0 fino a 65W, comparto fotocamera composto da tre sensori (48MP Sony IMX689 principale + 48MP Sony IMX586 grandangolo + 13MP teleobiettivo periscopico con zoom digitale fino 60x) e, anteriormente, dal sensore da 32MP. Infine, il display in dotazione è un OLED QHD+ da 6,7 pollici.

Giungiamo dunque al mondo dei computer, dove troviamo il notebook Huawei Matebook X Pro 2020 scontato da 1999 Euro a 1499 Euro. Se il display è un LCD 3K touchscreen da 13,9 pollici, sotto la scocca ci sono il processore Intel Core i7-10510U con clock base da 1,8 GHz e Boost a 4,9 GHz, scheda grafica NVIDIA GeForce MX250 con 2 GB di memoria vRAM, 16 GB di RAM LPDDR3 e 1000 GB di SSD.

Infine, tra gli altri PC da gaming figura anche il preassemblato HP OMEN GT12-0068NL sempre a 1499 Euro anziché 1799 Euro. In questo caso si parla di un PC con processore Intel Core i7-10700F da 2,9 GHz base e 4,7 GHz Boost, scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 2060 Super, 8 GB di RAM DDR4 a 2666 MHz espandibile tramite i 3 slot liberi rimanenti, HDD da 1 TB e SSD da 256 GB, alimentatore da 750W e sistema operativo Windows 10 Home già installato.

