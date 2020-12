MediaWorld, Xiaomi Mi 10 5G scontato di 400 euro: Amazon risponde

In seguito all'offerta su Samsung Galaxy S20 FE 5G, torniamo a trattare le promozioni in campo tecnologico da parte di MediaWorld. Infatti, la nota catena ha lanciato uno sconto interessante relativo allo smartphone Xiaomi Mi 10 5G.

Più precisamente, quest'ultimo viene venduto a 499 euro mediante il sito ufficiale di MediaWorld. Stando a quest'ultimo portale, in genere il prezzo del dispositivo sarebbe pari a 899 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio di 400 euro. Vi ricordiamo che il dispositivo monta 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Le colorazioni messe in offerta dalla nota catena sono quelle Twilight Grey e Coral Green. In ogni caso, la promozione rimarrà attiva per un tempo limitato, in quanto rientra nell'iniziativa "Solo per il Weekend" iniziata il 12 dicembre 2020.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online che vendono prodotti tecnologici, abbiamo notato che i rivenditori di Amazon Italia non sono rimasti a guardare, dato che propongono Xiaomi Mi 10 5G a un prezzo di 499 euro. Unieuro, invece, venderebbe il prodotto a 599 euro, ma al momento in cui scriviamo non risulta essere disponibile.

In ogni caso, i più attenti tra di voi si ricorderanno sicuramente del fatto che lo smartphone era già sceso a questo prezzo a fine novembre 2020. Tuttavia, la promozione lanciata da MediaWorld risulta sicuramente interessante per chi si è perso quell'occasione.