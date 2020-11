MediaWorld, Xiaomi Mi 10 5G in sconto di oltre 400 euro, Amazon rilancia

Dopo le offerte in campo televisori, MediaWorld torna a lanciare promozioni relative al mondo dei dispositivi mobili. Infatti, la nota catena ha avviato un'offerta legata allo smartphone Xiaomi Mi 10 5G.

Più precisamente, MediaWorld vende il dispositivo a 499 euro tramite il suo portale ufficiale. Stando a quest'ultimo, in genere il prezzo sarebbe pari a 899 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio di 400 euro. Vi ricordiamo che lo smartphone dispone di 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, nonché del supporto al 5G. Le colorazioni messe in offerta dalla catena sono quelle Coral Green e Twilight Grey. La promozione rimarrà attiva per un tempo limitato, in quanto rientra nell'iniziativa "Solo per il Weekend" iniziata il 21 novembre 2020.

Per il resto, analizzando quanto proposto dagli altri principali e-commerce dedicati alla tecnologia, abbiamo notato che i rivenditori di Amazon Italia hanno fatto scendere ulteriormente il prezzo del dispositivo. Infatti, Xiaomi Mi 10 5G viene proposto a 494,99 euro, ovvero 4,01 euro in meno rispetto a MediaWorld. Unieuro, invece, vende lo smartphone a 699 euro tramite il suo sito ufficiale.

Insomma, l'offerta lanciata da MediaWorld potrebbe risultare interessante, soprattutto per chi stava tenendo d'occhio lo smartphone da un po' di tempo, magari sin dal suo annuncio avvenuto nella prima metà del 2020.