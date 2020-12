MediaWorld, Xiaomi Mi 10T Lite 5G in offerta a buon prezzo: Amazon rilancia

In seguito agli sconti relativi al mondo dei televisori, torniamo a trattare le offerte lanciate da MediaWorld in campo tecnologico. Più precisamente, ci spostiamo nel settore dei dispositivi mobili, in quanto il prodotto che rientra nella promozione della nota catena è lo smartphone Xiaomi Mi 10T Lite 5G.

Infatti, quest'ultimo modello viene venduto a un prezzo pari a 299,99 euro mediante il portale ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si legge in quest'ultimo sito Web, solitamente il prezzo del dispositivo sarebbe pari a 399 euro. In parole povere, si sta parlando di uno sconto di 99,01 euro. Non male se si pensa che si tratta di uno smartphone annunciato a fine settembre 2020. Vi ricordiamo che questo modello dispone di 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Le colorazioni messe in offerta da MediaWorld sono quelle Atlantic Blue e Rose Gold Beach. In ogni caso, la promozione rimarrà attiva per un periodo di tempo limitato. Infatti, essa rientra nell'iniziativa "Solo per Oggi" del 7 dicembre 2020.

Per il resto, dando un'occhiata alle altre offerte relative a Xiaomi Mi 10T Lite 5G disponibili online, siamo venuti a conoscenza del fatto che il dispositivo viene venduto a 298 euro su Amazon Italia tramite rivenditori. Unieuro, invece, propone questo modello a 299 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di un buon momento per mettere le mani sullo smartphone, vista la recente "battaglia all'ultimo sconto".