MediaWorld, Xiaomi Mi Band 4 a prezzo super: Unieuro 'rimane indietro'

Nel contesto del nuovo volantino che ha preso il via in data odierna, MediaWorld ha lanciato un'offerta "aggressiva" relativa alla nota smartband Xiaomi Mi Band 4, che non ha certo bisogno di presentazioni tra gli appassionati di tecnologia.

Infatti, il succitato dispositivo indossabile viene venduto a 19,99 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Stando a quest'ultimo, in precedenza il prezzo era fissato a 29,99 euro, quindi si tratta di uno sconto pari a 10 euro. In ogni caso, questa promozione fa scendere il prodotto sotto alla "barriera psicologica" dei 20 euro, rendendolo ancora più interessante agli occhi di una certa tipologia di utente.

Analizzando quanto proposto dagli altri store principali che vendono online, siamo venuti a conoscenza del fatto che Unieuro propone la Mi Band 4 a 27,99 euro, ovvero 8 euro in più rispetto all'offerta di MediaWorld. Insomma, per il momento quest'ultima catena è "in vantaggio" su questo prodotto in quella che possiamo definire come "battaglia all'ultimo sconto".

Per quanto riguarda, invece, i rivenditori di Amazon Italia, questi ultimi non si sono di certo fatti trovare impreparati e infatti Xiaomi Mi Band 4 viene venduta a 19,99 euro, ovvero lo stesso prezzo proposto da MediaWorld. Insomma, la promozione lanciata dalla nota catena potrebbe fare gola, nonostante sia già uscita la smartband di generazione successiva, come potete leggere nella nostra recensione di Xiaomi Mi Band 5.