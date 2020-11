MediaWorld, Xiaomi Mi Band 5 in offerta a tempo in attesa del Black Friday

Non ci sono solamente televisori in sconto da MediaWorld in questo periodo, ma anche molti altri prodotti tecnologici. In particolare, in attesa del Black Friday di fine mese, il Black November vede un'offerta a tempo legata alla smartband Xiaomi Mi Band 5.

Infatti, l'iniziativa "Solo per Oggi" del 2 novembre 2020 propone uno sconto per poche ore relativo al succitato prodotto. Più precisamente, Xiaomi Mi Band 5 viene venduta a 33,99 euro. Secondo il portale di MediaWorld, solitamente il costo della smartband sarebbe di 39,99 euro. Trattandosi di un prodotto uscito da poco, un'offerta del genere potrebbe fare gola a chi sta cercando un dispositivo di questo tipo.

Nel caso siate arrivati "in ritardo" per la promozione di MediaWorld, non disperate: dando un'occhiata alle offerte dei vari store principali online, siamo venuti a conoscenza del fatto che anche Unieuro ha scontato Xiaomi Mi Band 5. Infatti, la nota catena vende la smartband a 33 euro sul suo portale ufficiale. Inoltre, ovviamente i rivenditori di Amazon Italia non sono di certo rimasti a guardare, dato che propongono il prodotto a 32 euro. Insomma, sembra essere un buon momento in generale per portarsi a casa la smartband.

Se cercate ulteriori informazioni in merito al dispositivo, potete fare riferimento alla nostra recensione di Xiaomi Mi Band 5.