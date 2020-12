MediaWorld, Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor in offerta al prezzo più basso del Web

Dopo aver strizzato l'occhio a chi cerca un televisore economico con la promozione su Philips 24PFS5505/12, MediaWorld ha puntato gli occhi su coloro che hanno intenzione di acquistare un monitor da gaming. Infatti, la nota catena ha lanciato un'offerta a tempo relativa a Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor.

Più precisamente, il prodotto viene venduto a 399 euro mediante il portale ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo sito Web, in genere il costo del monitor sarebbe pari a 449,99 euro. In parole povere, si tratta di un possibile risparmio di 50,99 euro. Vi ricordiamo che si sta parlando di un monitor da 34 pollici con risoluzione pari a 3440 x 1440 pixel che è stato annunciato a luglio 2020. In ogni caso, la promozione rientra nell'iniziativa "Solo per il Weekend" iniziata ieri 19 dicembre 2020.

I più attenti tra di voi si ricorderanno sicuramente del fatto che il prodotto era già stato messo in offerta allo stesso prezzo nel mese di novembre 2020. Tuttavia, ora MediaWorld ha deciso di riproporlo in sconto e potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi si è perso la scorsa promozione. Contate, infatti, che al momento in cui scriviamo quello di MediaWorld viene indicato da diversi tool di comparazione come il prezzo più basso del Web.

Giusto per fornirvi degli esempi concreti, i rivenditori di Amazon Italia vendono il monitor a partire da 490,66 euro, mentre il sito ufficiale di Xiaomi lo propone a 449,99 euro. Non siamo invece riusciti a trovare il prodotto sul portale ufficiale di Unieuro.