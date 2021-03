MediaWorld, Xiaomi Mi Curved Monitor in offerta: c'è anche Amazon Italia

Andando oltre al "Red Weekend" appena avviato da MediaWorld, torniamo ad analizzare le offerte proposte dalla nota catena. Per qualcuno potrebbe infatti risultare interessante la promozione relativa a Xiaomi Mi Curved Monitor, prodotto che strizza l'occhio ai videogiocatori.

Infatti, il succitato dispositivo viene venduto in queste ore a 449 euro mediante il sito Web ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo portale, generalmente il costo del prodotto sarebbe pari a 499 euro. Questo significa che siamo dinanzi a un possibile sconto di 50 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi stava tenendo d'occhio il prezzo del prodotto.

In ogni caso, ricordiamo che si tratta di un monitor arrivato in Italia nella seconda metà del 2020. Il prodotto dispone di un pannello da 34 pollici con risoluzione di 3440 x 1440 pixel. I tempi di risposta sono pari a 4ms e luminosità 300 cd/m2. Per il resto, la promozione lanciata da MediaWorld rientra nell'iniziativa "Solo per Oggi" del 25 marzo 2021, quindi rimarrà attiva solamente per poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia.

Mettendo da parte l'offerta lanciata dalla succitata catena, abbiamo notato che anche Amazon Italia ha scontato il prodotto. Infatti, la versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Jeff Bezos propone il monitor a 449 euro. Lo stesso ha fatto Unieuro, dato che il costo è anche in questo caso di 449 euro. Sul sito ufficiale di Xiaomi il prezzo è invece pari a 499,99 euro.