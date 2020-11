MediaWorld: Xiaomi Mi LED TV 4S 43 in offerta nel weekend, superata Amazon

Vi ricordate dello sconto di giusto qualche giorno fa su Xiaomi Mi LED TV 4S? Be, ora il televisore viene venduto a un prezzo ancora più basso rispetto a quell'occasione. Infatti, MediaWorld ha deciso di lanciare una promozione relativa al weekend, che sconta ulteriormente il prodotto.

Più precisamente, Xiaomi Mi LED TV 4S viene venduto a un prezzo di 299,99 euro. In precedenza il costo era pari a 399,90 euro, stando a quanto si può leggere sul portale ufficiale della nota catena. Questo significa che siamo dinanzi a un possibile risparmio di 99,91 euro. Vi ricordiamo che il prodotto è stato annunciato solamente qualche mese. La precedente promozione, che abbiamo citato in apertura, proponeva il prodotto a 339 euro.

Vi ricordiamo che si sta parlando di un TV LED da 43 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, siamo venuti a conoscenza del fatto che Amazon Italia propone il televisore a 333,20 euro, ovvero a 33,21 euro in più rispetto all'offerta di MediaWorld. Non siamo invece riusciti a trovare il prodotto all'interno del sito Web ufficiale di Unieuro.

Insomma, potrebbe sicuramente trattarsi di un buon momento per mettere le mani sul prodotto. La promozione di MediaWorld rimarrà attiva per un tempo limitato, in quanto rientra nell'iniziativa "Solo per il Weekend" iniziata il 7 novembre 2020.