MediaWorld, Xiaomi Mi LED TV 4S 43 torna in offerta per poche ore

Vi ricordate dell'interessante promozione di qualche settimana fa relativa al televisore Xiaomi Mi LED TV 4S? Be, ora MediaWorld ha deciso di riproporre un'altre volta il buon prezzo. Tuttavia, l'offerta rimarrà attiva per poche ore.

Infatti, la nota catena vende il succitato televisore a 299,99 euro tramite il suo portale ufficiale, ma questo prezzo sarà valido per un periodo di tempo limitato, dato che la promozione rientra nell'iniziativa "Solo per Oggi" del 17 novembre 2020. Stando al sito Web ufficiale di MediaWorld, il risparmio è pari a 99,91 euro, in quanto solitamente il prezzo sarebbe di 399,90 euro. Vi ricordiamo che si tratta di un televisore con diagonale di 43 pollici e risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel).

Per quel che concerne le altre proposte relative al prodotto, Amazon Italia vende questo specifico televisore a un prezzo di 333,20 euro, ovvero 33,21 euro in più rispetto a quanto proposto da MediaWorld. Per il resto, non siamo riusciti a trovare Xiaomi Mi LED TV 4S da 43 pollici sul portale ufficiale di Unieuro. Insomma, la promozione lanciata da MediaWorld potrebbe risultare interessante per chi sta cercando un televisore di questo tipo.

In ogni caso, visto che siamo in "clima next gen", vi ricordiamo che su queste pagine potete trovare la guida al TV 4K per PS5 e Xbox Series X, dove potete trovare delle indicazioni per scegliere come si deve il vostro prossimo televisore dedicato al gaming.