MediaWorld, Xiaomi Mi LED TV 4S 4K 65 in offerta: superata Amazon

In seguito alle promozioni relative a TV 4K di Samsung e Sony, torniamo a trattare offerte tecnologiche lanciate da MediaWorld. Infatti, la nota catena ha dato vita a uno sconto niente male legato al televisore Xiaomi Mi LED TV 4S.

Più precisamente, questo modello viene venduto a un prezzo di 579 euro mediante il portale ufficiale di MediaWorld. Stando al sito Web ufficiale della nota catena, solitamente il costo del televisore sarebbe pari a 699 euro. In parole povere, questa promozione, indicata come disponibile solo online, promette un possibile risparmio di 120 euro. Non male, considerando che si tratta di un prodotto arrivato in Italia a luglio 2020.

Vi ricordiamo che si tratta di un televisore smart con diagonale di 65 pollici e risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). In ogni caso, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online che vendono prodotti tecnologici, siamo venuti a conoscenza del fatto che Amazon Italia vende il prodotto a 679 euro. Inoltre, utilizzando vari tool di comparazione sembra che il prezzo offerto da MediaWorld sia il più basso disponibile sul Web per questo prodotto, perlomeno per quanto concerne gli store più blasonati. Non siamo invece riusciti a trovare il televisore sul portale ufficiale di Unieuro.

Insomma, la promozione lanciata da MediaWorld potrebbe fare gola a un certo tipo di utente.