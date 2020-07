MediaWorld, Xiaomi Mi Note 10 Lite a 100 euro in meno: superata Amazon

In seguito all'offerta relativa a Samsung Galaxy A41, si torna a parlare degli sconti di MediaWord in campo tecnologico. Più precisamente, si sta parlando di promozioni relative al campo dei dispositivi mobili, dato che il prodotto in offerta è lo smartphone Xiaomi Mi Note 10 Lite, arrivato in Italia a maggio 2020.

Infatti, il dispositivo, in questo caso "brandizzato" Vodafone, viene venduto a un prezzo di 299 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Stando a quest'ultimo, in precedenza il costo era pari a 399 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio di 100 euro. Le colorazioni coinvolte nella promozione sono quelle Black e White. Vi ricordiamo che questo modello monta 6GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Come spesso accade in questi casi, Unieuro non è rimasta a guardare. Infatti, la nota catena ha abbassato il prezzo di Xiaomi Mi Note 10 Lite a 299,90 euro. Insomma, la "guerra all'ultima promozione" continua e si gioca ancora una volta sul filo dei centesimi, dato che il prezzo offerto da MediaWorld è inferiore di 90 centesimi rispetto a quello di Unieuro. "Fuori dai giochi" questa volta Amazon Italia, dato che lo smartphone viene proposto a 304,99 euro tramite rivenditori (6/128GB).

In ogni caso, il prezzo di Xiaomi Mi Note 10 Lite ha subito un importante calo nelle ultime settimane. Infatti, a maggio 2020 la variante da 6/128GB costava 399,99 euro. Quella da 6/64GB costava invece 349,90 euro su Amazon Italia. Insomma, lo smartphone è sceso di 100 euro in poco tempo.