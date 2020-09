MediaWorld: Xiaomi Mi Note 10 in offerta per poche ore, Amazon rilancia

Nonostante il recente lancio del volantino di settembre 2020, MediaWorld non ha proprio intenzione di fermarsi lato promozioni. Infatti, la nota catena ha lanciato un'offerta che ci porta nel mondo dei dispositivi mobili. Infatti, il prodotto coinvolto è lo smartphone Xiaomi Mi Note 10.

Più precisamente, quest'ultimo viene proposto a un prezzo di 449 euro sul sito ufficiale di MediaWorld. Stando al portale della nota catena, in genere il prezzo sarebbe fissato a 599 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio di 150 euro. Il modello che rientra nella promozione di MediaWorld dispone di 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. La colorazione è quella Midnight Black e l'offerta rimarrà valida per poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia, in quanto rientra nell'iniziativa "Solo per oggi" del 10 settembre 2020.

In ogni caso, dando un'occhiata agli altri store principali, abbiamo notato che anche Unieuro avrebbe scontato il dispositivo a un prezzo simile, ovvero 449,90 euro, ma al momento in cui scriviamo quest'ultimo viene elencato come non disponibile. Per quanto riguarda, invece, i rivenditori di Amazon Italia, Xiaomi Mi Note 10 viene venduto a un costo di 388 euro, ovvero 61 euro in meno rispetto a quanto offerto da MediaWorld.

Insomma, la "battaglia all'ultimo sconto" continua e, per questa volta, sembra essere "in vantaggio" Amazon Italia.