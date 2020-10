MediaWorld, Xiaomi Mi Note 10 in sconto di 240 euro: superata Amazon

Dopo avervi parlato della promozione relativa a un TV LG OLED CX, "torniamo" da MediaWorld per via di un'altra offerta in campo tecnologico. Tuttavia, questa volta non si parla di televisori, bensì di dispositivi mobili. Infatti, la nota catena ha messo in sconto lo smartphone Xiaomi Mi Note 10.

I più attenti tra di voi si ricorderanno che il prodotto era stato scontato anche un mese fa. In quel caso il prezzo era pari a 449 euro, mentre adesso MediaWorld propone Xiaomi Mi Note 10 a 359 euro tramite il suo portale ufficiale. In parole povere, in poche settimane c'è stato un calo di 90 euro. Stiamo inoltre parlando di uno sconto totale pari a 240 euro, dato che, stando al sito ufficiale di MediaWorld, in genere lo smartphone verrebbe venduto a 599 euro. Vi ricordiamo che il modello in questione dispone di 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. La colorazione messa in offerta dalla nota catena, nel contesto del volantino Sottocosto, è quella Midnight Black.

Dando un'occhiata a quanto proposto online da altri store, siamo venuti a conoscenza del fatto che Amazon Italia propone Xiaomi Mi Note 10, sempre nella sua variante 6/128GB, a 377,98 euro tramite rivenditori, ovvero 18,98 euro in più rispetto alla promozione lanciata da MediaWorld. Insomma, quest'ultima catena sembra essere attualmente "in vantaggio" nella "battaglia all'ultima offerta". Per il resto, Unieuro vende lo smartphone a 449,90 euro e, tra l'altro, al momento in cui scriviamo esso non risulta disponibile.

Insomma, l'offerta lanciata da MediaWorld potrebbe fare gola a un certo tipo di utente. Per il resto, se siete interessati a questo tipo di promozioni tecnologiche, vi ricordiamo che esiste un canale Telegram di Everyeye dedicato alle offerte.