MediaWorld, Xiaomi Mi TV Stick in offerta: superata Amazon Italia

In seguito agli sconti relativi al compleanno di iPhone, "torniamo" da MediaWorld per via di un'offerta relativa a un altro prodotto tecnologico. Infatti, la nota catena ha avviato una promozione legata a Xiaomi Mi TV Stick.

Più precisamente, il dispositivo viene venduto a 29,99 euro mediante il sito Web ufficiale di MediaWorld. Stando a quest'ultimo portale, in genere il prezzo di Xiaomi Mi TV Stick sarebbe pari a 39,99 euro, quindi si tratta di uno sconto di 10 euro, che fa scendere il costo del prodotto sotto la "barriera psicologica" dei 30 euro. Ricordiamo che Xiaomi Mi TV Stick è pensata per "trasformare" un comune TV, monitor o proiettore in un dispositivo smart mediante collegamento tramite porta HDMI. Il prodotto è basato su Android TV 9.0 e permette di scaricare le app dal Google Play Store. Il telecomando Bluetooth dispone di tasti rapidi per Google Assistant, Netflix e Amazon Prime Video.

In ogni caso, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, siamo venuti a conoscenza del fatto che Amazon Italia propone il prodotto a 37,99 euro tramite rivenditori, ovvero 8 euro in più rispetto a quanto proposto da MediaWorld. Per il resto, Unieuro vende il dispositivo, nel contesto dell'iniziativa "Fuoritutto", a un prezzo pari a 29,99 euro.

Insomma, sembra trattarsi di un buon momento in generale per mettere le mani su Xiaomi Mi TV Stick. Ricordiamo che si tratta di un prodotto arrivato in Italia a luglio 2020.