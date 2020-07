MediaWorld, Xiaomi Redmi 7A in promo Solo per Oggi: prezzo sotto i 100 euro

In seguito all'offerta sul TV Sony da 49 pollici con risoluzione 4K, torniamo a trattare gli sconti tecnologici di MediaWorld. Più precisamente, ci spostiamo in campo di dispositivi mobili, dato che l'offerta "Solo per Oggi" del 23 luglio 2020 riguarda lo smartphone Xiaomi Redmi 7A.

Per chi non lo sapesse, stiamo parlando di un dispositivo di fascia bassa, che cerca di accontentare quella tipologia di utenti che vuole un dispositivo in grado di svolgere senza troppi problemi le solite operazioni quotidiane, dalla navigazione Web alla gestione delle e-mail, passando per qualche accesso ai social network e magari per la visione di video su piattaforme come YouTube. In tal senso, Redmi 7A, che punta molto anche sulla batteria da 4000 mAh, può essere una scelta interessante, anche se chiaramente il comparto hardware non è dei più prestanti (2GB di RAM e 16GB di memoria interna).

In ogni caso, l'offerta di MediaWorld porta il prezzo del dispositivo, brandizzato "TIM" e in colorazione Blue, a 89,99 euro. Stando al sito ufficiale della nota catena, in precedenza il costo era pari a 119,99 euro, quindi stiamo parlando di un possibile risparmio di 30 euro. Come già accennato in precedenza, l'offerta è attiva solamente per oggi 23 luglio 2020, quindi al momento in cui scriviamo mancano ancora poche ore per poterne usufruire.

Analizzando il prezzo di Redmi 7A anche per quanto riguarda gli altri store principali, abbiamo notato che lo smartphone non è presente sul portale ufficiale di Unieuro. Guardando invece ad Amazon Italia, il prezzo proposto dal sito dell'azienda di Jeff Bezos è di 93,90 euro tramite rivenditori. Insomma, l'offerta avviata da MediaWorld potrebbe risultare interessante per una certa tipologia di utenti.