MediaWorld, Xiaomi Redmi 7A in promozione sotto i 90 euro per poche ore

In seguito alla promozione sul monitor LED a 99 euro, rimaniamo in campo di dispositivi tecnologici economici, visto che MediaWorld ha lanciato un'offerta relativa allo smartphone Xiaomi Redmi 7A.

Più precisamente, il dispositivo viene venduto a 84,99 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Precedentemente il prezzo era pari, perlomeno stando al sito Web della nota catena, a 119,99 euro. Si tratta, dunque, di un possibile risparmio di 35 euro. La variante coinvolta è quella "brandizzata" TIM in colorazione Blue, che dispone di 2GB di RAM e 16GB di memoria interna. Si tratta di un modello per chi non ha troppe pretese, ma non è da sottovalutare la presenza di una batteria da 4000 mAh. In ogni caso, l'offerta rientra nell'iniziativa "Solo per il Weekend", quindi rimarrà attiva per poche ore dopo la pubblicazione di questa notizia.

Per quanto riguarda gli altri store principali, non siamo riusciti a trovare questo modello all'interno del portale ufficiale di Unieuro. Amazon Italia, invece, propone Redmi 7A a un prezzo di 90 euro tramite rivenditori. Insomma, l'offerta lanciata da MediaWorld potrebbe fare gola a una certa tipologia di utente, soprattutto a chi utilizza lo smartphone solamente per poche semplici attività e vuole magari effettuare un upgrade da un dispositivo datato.