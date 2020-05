MediaWorld, Xiaomi Redmi 8 con 5000 mAh in offerta al prezzo più basso

Dopo avervi descritto lo sconto sul notebook da gaming HP con scheda video GTX 1650, ritorniamo a trattare gli sconti tecnologici della nota catena MediaWorld. In particolare, questa volta entriamo in campo smartphone con un'interessante offerta su Xiaomi Redmi 8.

Infatti, il dispositivo, in questo caso "brandizzato" TRE, viene venduto a un prezzo di 129 euro sul sito ufficiale di MediaWorld. In precedenza, Redmi 8 veniva venduto a 169,99 euro, quindi il risparmio è pari a 40,99 euro. La variante coinvolta è quella con 4GB di RAM e 64GB di memoria, mentre le colorazioni che rientrano nella promozione sono Blu e Black.

Analizzando il costo attuale del prodotto nei principali store, si può notare che lo smartphone viene sempre venduto a prezzi superiori su Amazon Italia (ovviamente tenendo in considerazione il modello 4/64GB e non quello 3/32GB). Inoltre, lo stesso modello costa 152 euro da Unieuro. Insomma, in questa "guerra all'ultimo sconto", per il momento sembra essere MediaWorld a uscirne vincitrice.

Per chi non lo sapesse, la caratteristica peculiare dello smartphone è la presenza di una batteria da ben 5000 mAh con supporto alla ricarica a 18W (il caricabatterie in confezione è da 10W). Insomma, si tratta di un dispositivo che si rivolge soprattutto a coloro che puntano sull'autonomia. Per il resto, stiamo parlando di uno smartphone low cost, quindi adatto a chi non ha particolari esigenze.