MediaWorld: Xiaomi Redmi 9 sotto i 150 euro, ma Amazon supera l'offerta

In seguito al lancio del bundle comprendente iPhone SE 2020 e Apple Watch Series 3, torniamo a trattare gli sconti effettuati da MediaWorld in campo tecnologico. Più precisamente, in data odierna ci soffermiamo sul mondo degli smartphone, dato che il prodotto al centro dei riflettori è Xiaomi Redmi 9.

In particolare, questo modello viene venduto a 149,99 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Si tratta della variante "brandizzata" Wind Tre, che dispone di 4GB di RAM, 64GB di memoria interna ed è in colorazione Grey. Stando al sito ufficiale della nota catena, in precedenza il prezzo era fissato a 169,99 euro. Insomma, stiamo parlando di un possibile risparmio pari a 20 euro. L'offerta rientra nell'iniziativa "Solo per Oggi" del 4 agosto 2020, quindi rimarrà attiva per poche ore.

Tuttavia, non dovete preoccuparvi nel caso siate arrivati "in ritardo". Infatti, analizzando il costo di Redmi 9, da non confondere con Redmi Note 9 di cui abbiamo parlato ieri, negli altri store principali, siamo venuti a conoscenza del fatto che il dispositivo, sempre nella sua versione con 64GB di memoria interna, viene venduto a 131 euro tramite rivenditori su Amazon Italia (ovvero 18,99 euro in meno rispetto a MediaWorld). Insomma, la "sfida all'ultima offerta" continua. Questa volta però Unieuro è "fuori dai giochi", dato che Redmi 9 costa 169,90 euro sul suo sito ufficiale (161,40 euro sfruttando il 5% di sconto extra).

In ogni caso, vi ricordiamo che tra le caratteristiche peculiari di questo modello c'è una batteria da 5020 mAh.