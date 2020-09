MediaWorld, Xiaomi Redmi 9 in offerta, ma è Amazon a far crollare il prezzo

Dopo lo sconto relativo alla smartband Huawei Band 4 Pro, MediaWorld torna a lanciare offerte in campo tecnologico, spostandosi questa volta nel mondo degli smartphone. Infatti, il prodotto messo in offerta dalla nota catena è Xiaomi Redmi 9, che però costa meno su Amazon Italia.

Partendo dall'offerta di MediaWorld, lo smartphone viene venduto, nella sua variante da 4/64GB "brandizzata" WindTre, a un prezzo di 149,99 euro sul portale ufficiale della nota catena. Stando a quest'ultimo sito Web, in genere il prezzo sarebbe pari a 169,99 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio pari a 20 euro. Le colorazioni disponibili da MediaWorld sono quelle Purple e Grey.

In ogni caso, dando un'occhiata alle altre offerte presenti online, siamo venuti a conoscenza del fatto che anche Unieuro ha scontato il succitato smartphone. Infatti, Redmi 9 viene proposto a un prezzo di 149,90 euro sul sito Web ufficiale della nota catena. Tuttavia, a "spuntarla" in questo caso sembrano essere i rivenditori di Amazon Italia, in quanto lo smartphone viene venduto a 149 euro nel suo modello da 4/64GB.

La variante che dispone di un prezzo piuttosto basso è però quella da 3/32GB, dato che viene venduta a 119 euro su Amazon Italia tramite rivenditori. Insomma, il prezzo di Redmi 9 è crollato nel corso dell'ultimo periodo e ora lo smartphone potrebbe fare ancora più gola rispetto al momento del lancio (ricordiamo che il prezzo di partenza per il modello da 3/32GB era pari a 149,90 euro).