MediaWorld: Xiaomi Redmi 9 in offerta per poche ore, Amazon rilancia

In seguito alla promozione legata ai televisori sotto i 100 euro, "torniamo" da MediaWorld per trattare un'altra offerta da non sottovalutare in campo tecnologico. Più precisamente, questa volta ci troviamo a parlare del mondo dei dispositivi mobili, visto che il prodotto scontato dalla nota catena è lo smartphone Xiaomi Redmi 9.

Più precisamente, il dispositivo viene venduto a 139,99 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Stando a quest'ultimo sito Web, solitamente il prodotto costerebbe 169,90 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio pari a 29,91 euro. Vi ricordiamo che lo smartphone, "brandizzato" WindTre, dispone di 4GB di RAM e 64GB di memoria interna. Le colorazioni coinvolte sono quelle Green, Purple e Grey. La promozione rimarrà attiva per un tempo limitato in seguito alla pubblicazione di questa notizia, dato che essa rientra nell'iniziativa "Solo per Oggi" del 19 ottobre 2020.

In ogni caso, analizzando quanto proposto dagli altri classici store online, siamo venuti a conoscenza del fatto che anche Amazon Italia ha scontato lo smartphone. Infatti, in questo caso Redmi 9 viene venduto a 139,15 euro tramite rivenditori, ovvero 84 centesimi in meno rispetto a quanto proposto da MediaWorld. Insomma, la "battaglia all'ultima offerta" continua imperterrita e si gioca ancora una volta sul filo dei centesimi.

Sembra essere, invece, "rimasta indietro" Unieuro, in quanto sul sito ufficiale Redmi 9 costa 149 euro.