MediaWorld, Xiaomi Redmi 9 già in sconto: l'offerta dura poche ore

Dopo aver trattato gli Apple Days, torniamo a parlare su queste pagine degli sconti in campo smartphone da parte di MediaWorld. Più precisamente, il modello messo in offerta dalla nota catena è Xiaomi Redmi 9, arrivato in Italia giusto qualche settimana fa.

La promozione, che rientra nell'iniziativa "Solo per Oggi" del 27 luglio 2020, quindi rimarrà attiva per un tempo limitato, propone il succitato dispositivo a un prezzo di 149,99 euro sul sito ufficiale di MediaWorld. Stando a quest'ultimo portale, in precedenza il costo dello smartphone era pari a 169,99 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio di 20 euro. La colorazione coinvolta è quella Grey e il modello è "brandizzato" Wind Tre. Vi ricordiamo che il dispositivo monta 4GB di RAM e 64GB di memoria interna.

Navigando sui portali ufficiali dei vari store principali, abbiamo notato che Redmi 9 non compare sul sito di Unieuro. Tuttavia, come spesso accade in questi casi, è bene dare un'occhiata a quanto proposto dai rivenditori di Amazon Italia. Infatti, questi ultimi vendono Redmi 9, sempre nella sua variante da 4/64GB, a un prezzo di 131,95 euro (ovvero 18,04 euro in meno di MediaWorld). Insomma, sembra essere un buon momento per mettere le mani sullo smartphone.

Considerate che stiamo parlando di un modello approdato in Italia a fine giugno 2020, al prezzo di lancio di 169 euro per quanto riguarda la variante da 4/64GB.