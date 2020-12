MediaWorld, Xiaomi Redmi Note 8 Pro scontato di oltre 100 euro per poche ore

Non c'è solamente Samsung Galaxy S20 FE in sconto oggi 9 dicembre 2020 da MediaWorld. Infatti, la nota catena ha lanciato anche altre offerte a tempo limitato, tra cui rientra quella relativa allo smartphone Xiaomi Redmi Note 8 Pro.

Più precisamente, questo modello viene proposto a un prezzo di 185,99 euro mediante il portale ufficiale di MediaWorld. Stando a quest'ultimo sito Web, solitamente il costo del dispositivo sarebbe pari a 299 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio di 113,01 euro. Vi ricordiamo che lo smartphone monta 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Le colorazioni messe in offerta dalla nota catena sono quelle Blue e Grey. Per il resto, tenete bene a mente che la promozione rimarrà attiva per poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia, in quanto rientra nell'iniziativa "Solo per Oggi" del 9 dicembre 2020.

In ogni caso, dando un'occhiata alle offerte proposte dagli altri principali store online, abbiamo notato che Xiaomi Redmi Note 8 Pro viene venduto a 185 euro da Unieuro. I rivenditori di Amazon Italia, invece, propongono lo smartphone, sempre nella sua variante da 6/128GB, a un prezzo di 188,95 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di un buon momento per mettere le mani sul dispositivo. Considerate che qualche mese fa il prezzo era più elevato da MediaWorld.