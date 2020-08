MediaWorld: Xiaomi Redmi Note 8T in offerta, ma Amazon rilancia

Dopo avervi parlato dell'offerta relativa al TV LED Sony 4K, MediaWorld ha lanciato un'altra promozione interessante legata al campo tecnologico. Tuttavia, questa volta ci spostiamo nel mondo dei dispositivi mobili, visto che il prodotto coinvolto è lo smartphone Xiaomi Redmi Note 8T, che non ha certo bisogno di troppe presentazioni.

Ebbene, il succitato dispositivo viene proposto a 159,99 euro sul sito ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo, precedentemente il costo dello smartphone era fissato a 189 euro. In parole povere, si sta parlando di un possibile risparmio di 29,01 euro. La colorazione coinvolta è quella Grey e il dispositivo monta 4GB di RAM e 64GB di memoria interna.

Dando un'occhiata agli altri store principali, abbiamo notato che Redmi Note 8T viene venduto a 179 euro da Unieuro. Aggiungendolo al carrello, è possibile ottenere uno sconto extra del 5% e far scendere il prezzo finale a 170,05 euro. Tuttavia, rimaniamo sempre su una cifra più elevata rispetto a quella proposta da MediaWorld.

Il discorso è diverso, invece, per quanto riguarda i rivenditori di Amazon Italia. Infatti, in questo caso lo smartphone costa 153,77 euro, ovvero 6,22 euro in meno di MediaWorld. In ogni caso, se avete bisogno di ulteriori informazioni su questo modello, potete fare riferimento alla nostra recensione di Redmi Note 8T (pubblicata a dicembre 2019).