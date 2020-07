MediaWorld: Xiaomi Redmi Note 9 in sconto per poche ore, ma Amazon rilancia

Dopo l'offerta relativa a OPPO A52, si torna a parlare degli sconti di MediaWorld in campo smartphone. Più precisamente, stavolta l'offerta coinvolge lo smartphone Xiaomi Redmi Note 9.

In particolare, la nota catena propone la variante con 4GB di RAM e 128GB di memoria interna a 214,99 euro sul suo sito ufficiale. Stando a MediaWorld, solitamente il prezzo sarebbe di 229,99 euro, quindi il risparmio è pari a 15 euro. Le colorazioni coinvolte sono quelle White Polar e Green Forest, mentre la Grey Midnight costa 229,99 euro. L'offerta rientra nell'iniziativa "Solo per Oggi" del 17 luglio 2020, quindi al momento in cui scriviamo lo sconto è valido ancora per poche ore.

Tuttavia, dando un'occhiata ai prezzi offerti dagli altri store principali, ci siamo accorti che Redmi Note 9, sempre nel modello 4/128GB, costa 173 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (ovvero 41,99 euro in meno del prezzo offerto da MediaWorld). Sembra invece essere "fuori dai giochi" Unieuro, in quanto in questo caso il costo dello smartphone è pari a 229,90 euro.

Insomma, la "battaglia" all'ultimo sconto continua e questa volta sembrano essere "in vantaggio" i rivenditori di Amazon Italia. In ogni caso, se cercate maggiori dettagli in merito al modello coinvolto, vi consigliamo di consultare la nostra recensione di Redmi Note 9 (abbiamo testato la variante da 3/64GB).