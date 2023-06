Medicazione alla dopamina, dal colore dei vestiti dipende la nostra felicità?

La "medicazione alla dopamina" è una delle tendenze più in voga di TikTok - dove dilaga un sacco di disinformazione - e incoraggia, in poche parole, le persone a scegliere abiti che corrispondono al loro stato d'animo: utilizzando vestiti colorati, in un giorno triste, ci sentiremo più felice... ma cosa dice la scienza a riguardo?

La scienza non può dire nulla a riguardo... perché nella letteratura scientifica semplicemente non esiste uno studio che abbia chiesto ai partecipanti di usare abiti dai colori vivaci mentre monitoravano i livelli di dopamina nel loro cervello. Allo stesso tempo, però, ci sono studi che mostrano una relazione tra i vestiti che indossiamo e il modo in cui agiamo e ci sentiamo.

In uno studio passato, le persone fotografate con indosso una maglietta rossa o nera sono state considerate più attraenti di quelle che indossano qualsiasi altro colore. Indossare il rosso può anche portare a migliori prestazioni fisiche; esaminando le partite di calcio degli ultimi 55 anni, una ricerca ha mostrato che le squadre con una divisa rossa hanno giocato costantemente meglio nelle partite in casa rispetto a qualsiasi altro colore di divisa.

Uno studio ha invece dimostrato che indossare un abito che ha un'associazione con una professione, come il camice bianco di un medico, migliora i processi cognitivi; mentre gli studenti che sostengono degli esami se la cavano meglio quando indossavano abiti più comodi e meno formali.

Mentre le prove preliminari potrebbero trovare una correlazione tra il colore che indossiamo e il nostro stato d'animo, ci sono alcuni problemi con lo studio delle associazioni tra colore ed emozioni poiché le nostre opinioni non sono universali e sono strettamente legate alla nostra cultura. In Europa (e in Italia) associamo generalmente il nero alla tristezza perché è quello che indossiamo a un funerale o in lutto, ma in Cina le persone in lutto, pensate, indossano il bianco.

Potrebbe essere vero, in sostanza, che i vestiti che indossiamo possano renderci più felici o essere migliori in determinate situazioni, rispetto ad altre, ma tutto dipende anche dalla cultura di un popolo.