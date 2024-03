I medici consigliano di stare attenti all'acqua di rubinetto e all'ameba mangia cervello

La notizia sta scuotendo l'opinione pubblica USA nelle ultime ore, dopo la diffusione di alcune notizie allarmistiche che hanno raggiunto anche l'Italia. I medici hanno sconsigliato ai cittadini di effettuare i risciacqui nasali con la comune acqua di rubinetto, visto che potrebbe essere infetta.

A differenza di quanto viene infatti creduto da molte persone, l'acqua che viene condotta dentro le nostre case non è sterile e per quanto sia potabile presenta comunque una certa dose di microrganismi. Nella maggioranza dei casi questi sono del tutto innocui, ma è possibile che vi siano presenti anche batteri, virus e alte specie che possono provocare seri danni alla nostra salute.

Questo fenomeno non è esclusivo dell'acqua che sgorga dal nostro rubinetto, ma è condiviso anche da tanti altri strumenti che utilizziamo usualmente per convogliare o immagazzinare i liquidi.

L'allarme è scattato quando diverse persone negli Stati Uniti sono finite in ospedale a causa di speciali infezioni da amebe "mangia cervello" - soprattutto le specie Naegleria fowleri e quelle del genere Acanthamoeba - che possono provocare seri danni al sistema nervoso o essere fatali. Le infezioni da Acanthamoeba, per esempio, sono mortali nel 82% dei casi.

Anche il nostro Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive al Policlinico San Martino di Genova, ha chiarito quale sia il pericolo che si nasconde dietro i lavaggi nasali, consigliando a tutti di non usare la semplice acqua di rubinetto per il risciacquo nasale. Tutt'al più è meglio sterilizzarla, con un comune bollitore, prima dell'uso.

Il CDC americano - Centers for Disease Control and Prevention - ha finora descritto "10 casi di pazienti con infezione da Acanthamoeba", composti da 7 uomini e 3 donne. Tutti i soggetti erano immunodepressi, essendo malati di tumore e di AIDS, ma questo non deve trarre in inganno le persone in salute. Questi patogeni possono colpire tutte l'età e tutte le tipologie di persone, ma ad essere maggiormente sottoposti a rischio sono ovviamente coloro che hanno un sistema immunitario depotenziato dalla malattia.

Fortunatamente 7 dei 10 pazienti segnalati dal CDC sono riusciti a sopravvivere all'infezione e in futuro potremo anche utilizzare delle nuove cure che sono in corso di sperimentazione.

