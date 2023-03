Medici italiani ridonano la vista ad un cieco: È la prima volta al mondo

Quando si parla di eccellenze non possiamo certo dimenticare quelle italiane, che danno lustro al nostro Paese in campo scientifico e non. Recentemente, ci rende enormemente orgogliosi l'incredibile lavoro dell'équipe medica dell'ospedale Molinette di Torino, che con estrema professionalità è riuscita a donare la vista ad un non vedente.

L'innovativa operazione, eseguita per la prima volta al mondo dal Prof. Michele Reibaldi (Direttore della Clinica Oculistica Universitaria delle Molinette di Torino) e da uno dei maggiori esperti al mondo di chirurgia corneale, il Prof. Vincennzo Sarnicola, ha visto ricostruire un occhio funzionale partendo da entrambi gli occhi ciechi.

Un autoinnesto corneale allargato alla sclera (il resistente rivestimento esterno bianco dell'occhio) ed alla congiuntiva (la membrana che riveste internamente la palpebra e copre la sclera stessa), con materiale quindi preso direttamente dal paziente per evitare crisi di rigetto.

Il paziente, che già da 30 anni aveva perso la funzionalità visiva dall'occhio sinistro a causa di una patologia retinica irreversibile, nell'ultima decade aveva progressivamente perso anche la vista dall'occhio destro per colpa di una rara malattia cronica (la pseudopemfigoide oculare) che aveva portato al lento disfacimento della cornea e della superficie oculare.

Dopo aver provato, purtroppo senza esiti positivi, tutti gli approcci tradizionali possibili, ecco quindi giungere l'idea di applicare una nuova ed incredibile tecnica chirurgica, proponendo e realizzando un'alternativa ai normali trapianti.

Come spiegato dai Prof. Reibaldi e Sarnicola: "L'intervento è stato eseguito prelevando dall'occhio sinistro, funzionalmente irrecuperabile, ma con cornea e superficie oculare ancora in buona salute, tutta la congiuntiva, tutta la cornea e due millimetri di sclera, in un unico blocco. In poche parole, una grande parte dell'occhio sinistro è stato autotrapiantato nell'occhio destro, che è stato poi ricostruito e restituito alla vista”.

Il paziente, che a due settimane dall'intervento ha ripreso a vedere ed a muoversi autonomamente, ha affermato visibilmente entusiasta: "Quando mi sono svegliato ed ho iniziato a vedere i contorni delle dita e della mano, è stato come rinascere".

Ricordiamo che la professionale équipe che ha svolto l'incredibile operazione ha visto coinvolti, come precedentemente detto, il professor Michele Reibaldi ed il professor Vincenzo Sarnicola (Presidente della Società Italiana di Cornea e Staminali della Superficie Oculare (SICSSO) e membro del consiglio della Società Italiana di Scienze Oftalmologiche (SISO), coadiuvati inoltre dalla Dott.ssa Enrica Sarnicola.

A proposito di eccellenze del nostro Paese, sapete che recentemente una ricerca italiana ha individuato le cause del neuroblastoma? Inoltre, presto la realtà aumentata potrà formare medici ed infermieri.