Medici preoccupati per il primo paziente che ha ricevuto Neuralink, ecco perché

Neuralink, la compagnia fondata da Elon Musk, si trova al centro di una tempesta di aspettative e polemiche. Recentemente, Musk ha acceso i riflettori su un annuncio che ha destato curiosità e scetticismo: il primo essere umano con un impianto cerebrale Neuralink sarebbe in grado di controllare un mouse con il pensiero.

Quest'affermazione, tuttavia, solleva più dubbi che certezze, soprattutto perché la compagnia non ha fornito prove concrete a sostegno di questa rivoluzionaria capacità. In un campo dove l'innovazione si scontra con l'etica, le voci critiche si fanno sentire. Esperti e ricercatori medici, intervistati da prestigiose riviste scientifiche, mettono in discussione non solo la novità dell'innovazione proposta da Neuralink ma anche la trasparenza e la sicurezza delle pratiche adottate.

Le rivelazioni sul trattamento riservato agli animali sperimentali, in particolare, hanno gettato una luce sinistra sui metodi di ricerca della compagnia, con documenti trapelati che descrivono in dettaglio le gravi sofferenze inflitte a scimmie sottoposte a impianti cerebrali. Questi esperimenti, oltre a sollevare questioni etiche di rilievo, pongono seri interrogativi sulla competenza e sulla prudenza con cui Neuralink procede nel delicato terreno delle neurotecnologie.

Nonostante le promesse e gli annunci, la strada per un'interfaccia cervello-computer efficace e sicura appare ancora lunga e irta di ostacoli. La discussione si apre quindi su un duplice fronte: da un lato, l'entusiasmo per un futuro in cui la mente umana potrà interagire direttamente con il mondo digitale, dall'altro, la necessità impellente di affrontare le implicazioni etiche e di sicurezza che tale futuro comporta.

Recentemente è anche nata la paura che degli hacker possano violarci il cervello.