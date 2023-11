Medici rimangono di stucco quando trovano una mosca nel colon di un uomo

Non capita di certo tutti i giorni di fare una colonscopia e trovare dentro il paziente una mosca... completamente intatta! Quest'uomo, con una storia clinica non particolarmente rilevante, si era preparato per l'esame seguendo tutte le indicazioni necessarie.

La pulizia dell'intestino è fondamentale per la riuscita di una colonoscopia, e viene valutata con una valutazione nota come Boston Bowel Preparation Scale. Questa scala va da 0 a 9, dove 0 indica che la mucosa non è visibile a causa delle feci solide, e 3 che la mucosa dell'intero segmento del colon è ben visibile senza residui.

Il paziente in questione aveva ottenuto un buon punteggio complessivo di 6. Con una vista chiara dell'organo, il team ha scoperto non solo una moderata diverticolosi pancolonica, cinque polipi e emorroidi, ma anche una mosca nel colon trasverso. L'insetto, sorprendentemente, era completamente intatto e non si muoveva nemmeno quando stimolato dal medico durante la colonoscopia.

Il paziente non aveva idea di come la mosca potesse essere finita nel suo colon. Aveva seguito una dieta liquida il giorno prima dell'esame e aveva mangiato pizza e lattuga due giorni prima, ma non ricordava di aver ingoiato un qualche insetto. Questo ritrovamento è un vero mistero medico, raro e inaspettato. La mosca era sopravvissuta apparentemente intatta dopo il suo viaggio e la successiva morte.

Il caso è stato documentato e pubblicato nell'American Journal of Gastroenterology, aggiungendo un altro incredibile capitolo al libro delle stranezze mediche... come la sfera di acido sulla bocca di una donna o dell'urina alcolica, senza mai bere alcol.