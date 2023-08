Medici sconvolti dopo aver rimosso un verme vivo dal cervello di una donna

Un team di neurochirurghi australiani, pronti per un intervento chirurgico al cervello, si sono trovati di fronte a qualcosa di completamente inaspettato. Mentre operavano una donna di 64 anni, hanno notato una struttura simile a un filo all'interno di una lesione che colpisce il lobo frontale destro del suo cervello: era un verme.

La notizia ha lasciato tutti a bocca aperta, dal chirurgo capo Hari Priya Bandi fino agli specialisti in malattie infettive dell'ospedale di Canberra. La sorpresa non finisce qui: il verme, identificato come Ophidascaris robertsi, è noto per vivere principalmente nei pitoni e mai prima d'ora era stato trovato nel cervello di un mammifero in forma adulta (ecco qual è il pitone birmano più grande di tutti).

La donna, che non aveva mai avuto contatti diretti con questi serpenti, era solita raccogliere erbe native vicino a un lago nella Nuova Galles del Sud sudorientale. Gli esperti ritengono che il parassita possa essere stato trasmesso attraverso le feci di questo rettile nell'area. Il paziente aveva inizialmente sviluppato sintomi come dolore addominale e diarrea, seguiti da febbre, tosse e difficoltà respiratorie.

Solo quando i sintomi si sono trasformati in cambiamenti sottili della memoria, elaborazione cognitiva e depressione, è stato eseguito un esame del cervello che ha rivelato la presenza del verme. Questo caso unico ha aperto nuove strade nella comprensione delle malattie parassitarie, soprattutto perché la donna era immunodepressa, il che potrebbe aver facilitato il passaggio del verme attraverso la barriera emato-encefalica.

A proposito, sapete che esistono parassiti che possono triplicare la durata della vita dei suoi ospiti?