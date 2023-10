Medici scoprono un ago nel cervello di una donna dopo 80 anni

Una donna anziana nella Russia orientale ha lasciato di stucco i medici, dopo che una TAC ha rivelato un ago di circa 3 centimetri posizionato all'interno del cranio. La donna sembra aver vissuto per 80 anni con questo corpo estraneo e la sua provenienza potrebbe essere piuttosto macabra.

Dopo aver sentito parlare del verme vivo rimosso dal cervello di una donna, questa volta l'ospite indesiderato è un oggetto, forse meno pericoloso, ma comunque terrificante.

Secondo i dottori che l'avevano in cura, la paziente sarebbe stata la vittima di un tentato infanticidio da parte dei suoi genitori, che avevano poi deciso di non rimuovere l'ago per paura di peggiorare la sua condizione. "Casi di questo tipo erano comuni durante i periodi di carestia," spiegano gli addetti sanitari della regione di Sakhalin, in Russia.

Sembra infatti che, non potendo provvedere alla figlia appena nata durante la seconda guerra mondiale, i genitori avessero deciso di porre fine alla sua vita inserendo l'oggetto appuntito - un metodo utilizzato per non lasciare tracce evidenti del crimine.

"L'ago ha penetrato il suo lobo parietale sinistro ma (fortunatamente, NdR) non ha avuto l'effetto desiderato - la bambina è sopravvissuta," concludono i medici. Nonostante tutto la paziente non hai mai sofferto di effetti collaterali e non sembra in alcun pericolo, ma rimane sotto l'osservazione dei dottori.

Sicuramente un esito felice per una brutta storia, che prova ancora una volta la sorprendente resilienza del corpo umano.