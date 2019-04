Medici utilizzano con successo un robot autonomo per un'operazione su una valvola cardiaca

Il giorno in cui i robot sostituiranno gli umani nelle operazioni più complicate è ancora molto lontano, anche se da questo punto di vista si stanno facendo enormi progressi. Per la prima volta, dei chirurgi hanno utilizzato un robot autonomo per sistemare una valvola cardiaca nel cuore di un maiale.

Questo esperimento, descritto in una ricerca pubblicata sulla rivista Science Robotics di mercoledì scorso, segna l'inizio di una nuova collaborazione tra robot e chirurgi, aiutando quest'ultimi in queste operazioni "semplici", e lasciando loro più tempo da dedicare ad operazioni più complicate.

Il dispositivo in questione è una sorta di catetere robotico che, facendosi strada attraverso le pareti del cuore usando l'intelligenza artificiale e una macchina fotografica, è riuscito ad individuare e sistemare la valvola difettosa.

"Gli algoritmi aiutano il catetere a capire che tipo di tessuto sta toccando, dove si trova nel cuore, e come dovrebbe scegliere la suo prossima direzione per arrivare dove vogliamo che vada" ha dichiarato Pierre DuPont, capo della Pediatric Cardiac Bioengineering del Boston Children’s Hospital.

Il robot per raggiungere la valvola difettosa del cuore ha impiegato più tempo di quanto ne impieghi un medico umano, ma per i chirurgi dietro al progetto questo è un grande traguardo, anche se sono solo all'inizio.

"Il modo giusto di pensare a questo avvenimento è attraverso l'analogia di un pilota e il suo aereo da combattimento", ha detto DuPont. "L'aereo da combattimento assume compiti di routine come restare in aria, così il pilota può concentrarsi sui compiti di livello superiore che richiede la missione."