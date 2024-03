La medicina tradizionale cinese sarà rivoluzionata da una intelligenza artificiale?

Più volte su queste pagine abbiamo parlato delle abilità mediche di ChatGPT, ma la notizia che arriva oggi è sicuramente curiosa. A quanto pare, infatti, anche la medicina tradizionale cinese potrebbe subire il fascino dell’IA, grazie ad un nuovo modello battezzato Haine Qibo.

L’IA in questione, che prende il nome da un medico e dall’omonimo fiume di Tianjin, ha infatti completato con successo i test, segnando un punto importante per la creazione di una sorta di ponte tra pratiche tradizionali e nuove tecnologie.

Haine Qibo si è contraddistinto per le sue capacità di comprendere varie lingue, un aspetto che nei precedenti modelli non era presente e che potrebbe aprire le porte ad un’adozione più ampia a livello globale. Rispetto ad altri concorrenti, è anche basato su più dati, il che vuol dire che può attingere da un vasto bacino di risorse, tra cui centinaia di gigabyte di testi cinesi, informazioni dedicate e ricerche e dati storici oltre che testi classici.

Il modello è interessante anche per le aziende farmaceutiche, che possono utilizzare questo modello per analizzare i meccanismi della medicina tradizionale cinese, ma anche per migliorare il controllo qualità dei prodotti. Inizialmente Haine Qibo sarà utilizzato in Cina e sud-est asiatico, ma secondo gli esperti tale integrazione potrebbe rivoluzionare il settore ed aprire le porte ad applicazioni anche altrove, migliorandone pratiche e prodotti.

