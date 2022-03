Medicinali personalizzati e stampati in pochi secondi? Ecco come

Un team di ricerca guidato dall'University College di Londra (UCL), ha sviluppato una tecnica innovativa che migliora ampiamente le prospettive di come le stampanti 3D potrebbero essere integrate in contesti clinici frenetici, per la produzione on-demand di farmaci personalizzati in soli 7 secondi.

Per il loro studio, pubblicato sulla rivista Additive Manufacturing, i ricercatori hanno caricato le "printlet" (le compresse stampate) con del paracetamolo, uno dei tanti medicinali che possono essere prodotti con una stampante 3D.

Hanno poi utilizzato la fotopolimerizzazione in vasca, una delle tecniche principali per la stampa 3D, che offre anche la più alta risoluzione per complessità e si adatta a molti farmaci non richiedendo calore elevato per la produzione.

La tecnica utilizzata impiega una formulazione in resina, composta dal farmaco richiesto disciolto in una soluzione con una sostanza chimica fotoreattiva, attivata poi dalla luce per solidificarla in una compressa stampata.

Per velocizzare i tempi di produzione, notoriamente lenti, gli scienziati hanno sviluppato un nuovo procedimento che stampa l'intero oggetto tutto in una volta, riducendo la velocità di produzione 3D da diversi minuti a soli 7-17 secondi.

Questo avviene grazie ad un'ottimizzazione della quantità di luce irradiata sulla resina da polimerizzare. Regolando infatti l'intensità della fonte luminosa a diverse angolazioni e sovrapposizioni, tutti i punti dell'oggetto 3D possono raggiungere l'esatta temperatura, provocando la solidificazione simultanea dell'intera "printlet".

Il professor Abdul Basit (della UCL School of Pharmacy ed autore della ricerca) con la collaborazione degli scienziati dell'Universidade de Santiago de Compostela e FabRx, aveva già precedentemente sviluppato farmaci stampati in 3D per aiutare le persone ad assumere le loro terapie quotidiane, e per aiutare i non vedenti includendo dei motivi braille sulla superficie.

"I medicinali personalizzati stampati in 3D si stanno evolvendo ad un ritmo molto rapido e stanno raggiungendo gli ambienti clinici. Per adattarsi al frenetico mondo sanitario, abbiamo sviluppato una stampante 3D che produce tablet in pochissimi secondi. Questa tecnologia potrebbe davvero cambiare le regole del gioco per l'industria farmaceutica", ha affermato il dottor Alvaro Goyanes, co-autore dello studio.

A proposito di sviluppo di medicinali, vi avevamo già parlato dei progressi nel settore, come nella produzione di farmaci in modo rapido ed automatizzato o lo sviluppo del primo farmaco per combattere l'Alzheimer, funzionerà?