Consigliò ai suoi colleghi di 'pulirsi le mani' e per questo fu considerato pazzo

Per secoli i medici hanno operato chirurgicamente i propri pazienti ignorando il pericolo rappresentato dai microbi, causando involontariamente diverse morti e diffondendo spesso varie gravi malattie all'interno della popolazione.

Il primo medico ad accorgersi che c'era qualcosa che non andava fu Ignaz Semmelweis, un medico ungherese di origine tedesca che notò un fenomeno particolare, nella prima metà dell'Ottocento. La sua professione lo spingeva a praticare diversi parti cesarei, un intervento che consiste nell'operare le puerpere aprendogli il ventre, appena sopra il pube, per aprire un'uscita di emergenza da cui far uscire i nascituri.

Agli inizi della sua professione, Semmelweis osservò che nei casi in cui operava dopo essersi lavato le mani le probabilità che le madri morissero di seguito al suo intervento scendevano considerevolmente, soprattutto nel caso in cui si lavava con soluzioni di ipoclorito di calcio, un antenato del sapone. Sviluppò persino un metodo specifico con cui lavarsi le mani, che è bene seguire anche oggi.

All'inizio non era ben consapevole del perché, lavandosi le mani, abbassasse così tanto le probabilità di mortalità delle sue pazienti, ma quando cominciò a fare lo stesso anche su altri pazienti intuì che la sua scoperta era valida per qualsiasi trattamento medico e su qualsiasi tipologia di paziente. Propose quindi ai suoi colleghi dell'Ospedale Generale di Vienna di lavarsi le mani, per salvare la vita di molte persone, ma il suo tentativo di modernizzare la medicina fu un vero fallimento.

All'epoca tutti i medici e i chirurghi del mondo operavano a mano libera e passavano di paziente in paziente, spesso con le mani ancora sporche di sangue o di altri fluidi organici. Molti non conoscevano la microbiologia e seppur non è sicuro che Semmelweis avesse collegato le infezioni successive agli interventi alla presenza dei batteri, è accertato che avesse capito che l'igiene "eliminasse qualcosa di pericoloso" dalle sue mani, in grado di uccidere senza pietà donne appena divenute madri.

Quando l'ospedale di Vienna cominciò finalmente a seguire le sue istruzioni, i tassi di mortalità delle donne incinta passarono dal 18% al 2%, ma ciò sarebbe avvenuto molto dopo la tragica morte di Semmelweis.

Tentando di diffondere le sue idee all'interno della comunità scientifica, fu infatti presto preso di mira dai colleghi, definito pazzo e screditato dall'intero ambiente accademico. Alle conferenze, per schernirlo, molti suoi ex compagni di studi cominciarono persino a imitarlo, gettandosi dell'acqua tra le mani e ridendo a crepapelle, accusandolo pubblicamente di essere superstizioso. Purtroppo per Semmelweis, all'epoca la maggioranza dei medici non aveva il bagaglio culturale e umano per mettere in discussione le proprie opinioni scientifiche, né si sapeva che l'intera superficie del corpo era cosparsa da germi.

Nel 1865, licenziato ed ormai solo, Semmelweis fu vittima così di un esaurimento nervoso, che indusse gli ex colleghi a internarlo e a farlo rinchiudere in un manicomio. Giunto lì, scoprendo chi era e come mai fosse ritenuto "pazzo" dalla comunità scientifica, le guardie dell'ospedale psichiatrico lo pestarono a sangue, per impartirgli "le regole" che avrebbe dovuto seguire da lì in avanti. Una pratica che veniva caldamente caldeggiata dagli stessi dottori che svolgevano il compito di seguire i pazienti psichiatrici.

Fu così che Semmelweis morì 14 giorno dopo l'internamento, il 13 agosto 1865, paradossalmente a causa di una infezione alla mano destra, causata dalle percosse. Una ferita che lo fece soffrire terribilmente, tanto da chiedere che gli venisse amputato il braccio, prima di svenire.

Anni dopo Louis Pasteur, il famoso microbiologo francese, avrebbe riabilitato il suo nome, pubblicando la sua "teoria dei germi", in grado di spiegare l'origine della maggioranza delle malattie che affliggono l'umanità.

L'Austria e l'Organizzazione internazionale della sanità (OMS) avrebbero fatto pubblica ammenda nei confronti di come trattarono Semmelweis - in particolare verso la fine della sua vita - solo anni dopo, dedicandogli anche una moneta commemorativa di 50 euro nel 2008.

Al pari di Galileo, Diane Fossey e Giordano Bruno, oggi Semmelweis viene considerato una delle vittime più illustri dell'intolleranza nei confronti della ricerca.

JBL Tune 510BT Cuffie On-Ear Wireless, Bluetooth 5.0, Pieghevole è uno dei più venduti oggi su