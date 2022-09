Medico utilizza la batteria di un camion per operare ai testicoli di un paziente

All’inizio di questo mese, il dottor Cristopher Yang è stato il primo medico ad eseguire una vasectomia al suo paziente, avvalendosi dell’energia fornita da una batteria per auto Rivian.

Ci dispiace per i deboli di stomaco ma, per capire al meglio l’impresa compiuta, bisogna fare delle doverose specificazioni. La vasectomia consiste nella recisione del condotto in cui passa il liquido seminale, penetrando in entrambi i lati dello scroto, mentre il paziente è sotto anestesia locale.

Per compiere questo intervento, è necessaria una buona illuminazione e il giusto calore, fondamentale per sigillare le estremità del canale una volta tagliato. Ergo, affinché avvenga l'elettrocauterizzazione, è imprescindibile l’ausilio della corrente elettrica; ecco perché il dottor Yang ha dovuto ingegnarsi quando stava per operare un paziente il giorno 1° settembre.

La causa di questa scelta, come si può immaginare, è l’improvvisa mancanza di elettricità nella clinica. L’uomo non aveva nessuna intenzione di rimandare l’appuntamento fissato dai medici, in quanto non voleva riorganizzare un altro periodo di ferie dal lavoro, così decise di farsi operare ai testicoli con attrezzature alimentate da un camion.

"Quando abbiamo parlato con il paziente, gli abbiamo proposto semplicemente di riprogrammare l’intervento o, qualora fosse ben disposto, avremmo potuto eseguire la vasectomia usando l'energia del camion", racconta il dottor Yang.

Ovviamente, in questa strana e divertente vicenda, sono sorte molte preoccupazioni, soprattutto circa la debole carica della batteria, per questo i medici si sono muniti di un dispositivo di cauterizzazione portatile di riserva (molto meno efficiente), in modo tale da ultimare l’operazione. Tuttavia, la batteria del camion è riuscita ad alimentare tutta l’operazione, dando energia anche ad un piccolo ventilatore.