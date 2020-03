Tempo medio di incubazione per il nuovo coronavirus è di 5.1 giorni, secondo nuova ricerca

Il nuovo virus che si è diffuso nel mondo, il COVID-19, sta sicuramente destando la preoccupazione di tutti. Secondo le ultime ricerche della Johns Hopkins University, il coronaviurs ha un periodo di incubazione medio di 5.1 giorni, il che significa che il periodo di quarantena di 14 giorni raccomandato dal CDC è molto funzionale.

Il team del Johns Hopkins ha esaminato 181 casi di COVID-19 fuori dalla provincia di Hubei in Cina. Registrando il tempo di possibile esposizione, insorgenza dei sintomi, di febbre e rilevazione da parte delle autorità per ciascun caso, il team ha creato un modello di distribuzione del periodo di incubazione.

Cos'è il periodo di incubazione? Il tempo che intercorre tra l'esposizione alla malattia e l'inizio della comparsa dei sintomi. Il team di scienziati ha scoperto che meno del 2.5 percento di quelli infetti avrebbe mostrato sintomi entro 2.2 giorni; mentre il periodo medio stimato di incubazione è di 5.1 giorni. Il 97.5 percento di loro, inoltre, ha mostrato i sintomi entro 11.5 giorni.

"Sulla base della nostra analisi dei dati disponibili al pubblico, l'attuale raccomandazione di 14 giorni per il monitoraggio attivo o la quarantena è ragionevole", afferma l'epidemiologo Justin Lessler della Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. Questo tipo di ricerca è incredibilmente utile per gli specialisti in malattie infettive che stanno cercando di sconfiggere il COVID-19.

Dovranno essere condotte ricerche più numerose per confermare questo nuovo dato ottenuto. Aspettando il vaccino, intanto, il modo migliore per combattere il virus è rimanere a casa.