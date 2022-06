Medion, arrivano in Italia tre notebook da 15 pollici con processore AMD

Medion annuncia oggi il lancio in Italia di tre nuovi notebook da 15 pollici dotati di processore AMD. I modelli in questione sono già disponibili in vendita su Amazon a prezzi davvero molto interessanti.

Partiamo dal Medion Akoya E15301, il notebook dotato di processore AMD Ryzen 5 3500U, accompagnato da 8 gigabyte di RAM ed SSD da 512 gigabyte. Lo schermo è da 15,6 pollici FHD IPS LCD, mentre il comparto delle porte è composto da 1 ingresso USB 2.0 ed una porta USB 3.0. Il prezzo proposto su Amazon è di 380,83 Euro.

Disponibile anche il MEDION AKOYA E15303, un laptop da cui si può lavorare, studiare, guardare le foto e serie tv da ovunque. In questo caso troviamo il processore AMD Ryzen 5 4500U hexa-core, ed il prezzo proposto è di 749,99 Euro.

Infine, segnaliamo il MEDION AKOYA E15307, un laptop da 15,6 pollici con processore AMD Athlon E3050E, SSD da 256 gigabyte, 8 gigabyte di RAM e schermo FHD IPS LCD, mentre la grafica è integrata. A ciò si aggiunge anche una cover in alluminio con peso di soli 1,78 chilogrammi ed una durata della batteria di 8 ore. Il prezzo proposto è di 249,99 Euro, in calo rispetto ai 459,99 Euro di listino.