Medion Erazer Beast X30 alla prova: una macchina da guerra con RTX 3070 Ti

Di recente, abbiamo assistito anche in Italia al reveal del nuovo Medion Erazer Beast X30, un notebook da gaming che mira a imporsi sul mercato con la sua essenzialità estetica e prestazioni garantite da una RTX 3070 Ti.

La configurazione su cui abbiamo messo le mani, come accennato, è dotata di grafica NVIDIA di alto livello, la RTX 3070 Ti da 8 GB in versione da 150W, accompagnata da un processore Intel Core i7-12700H e da 32 GB di RAM DDR5-4800.

Date le specifiche, siamo di fronte a una macchina di primissimo livello in termini di performance sia nel gaming che nei workflow più impegnativi tra creazione di contenuti, streaming e progettazione 3D.

Insomma, una macchina valida e una sorpresa per il mercato, tenuta insieme da un design sufficientemente sobrio e da un form factor sottile e portabile.

Il sistema di dissipazione si comporta tutto sommato bene e il display è un pannello IPS QHD a 165 Hz da 17,3 pollici con copertura completa sRGB, generoso e brillante per il gaming ad alto framerate a 1440p.

Ciliegina sulla torta una webcam con sensore a infrarossi per il riconoscimento facciale, pienamente supportato da Windows Hello.



Di questo e di tanto altro ancora abbiamo parlato nella nostra prova del Medion Erazer Beast X30, ma anche nel video a cura del nostro Omar Pizzoli, che trovate come sempre nel player in apertura di questa notizia. Buona visione!